Sei ‘Daspo Willy’ per la rissa del 7 gennaio fuori dalla discoteca

Il questore di Perugia ha emesso sei ‘Daspo Willy’ nei confronti di altrettanti uomini, di età compresa fra 20 e 35 anni, che lo scorso 7 gennaio sono rimasti coinvolti in una rissa scoppiata nei pressi di un locale da ballo di Bastia Umbra (Perugia). Per i sei, a seguito dell’intervento sul posto della polizia di Stato di Assisi, era scattata anche la denuncia per rissa. Con il ‘Daspo Willy’ viene vietato l’accesso al locale in questione ed anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze, per un periodo che va da uno a tre anni in base alla gravità delle singole condotte. Lo stesso locale, lo scorso 18 gennaio e sempre su decisione del questore Fausto Lamparelli, si era visto sospendere per l’attività per 30 giorni.

