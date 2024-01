Bastia Umbra: una rissa costa 30 giorni di chiusura ad un locale

La polizia, con decreto del questore di Perugia, ha disposto la chiusura e la sospensione di un locale di intrattenimento di Bastia Umbra, per un periodo di 30 giorni. Il provvedimento è stato adottato in seguito ad una rissa avvenuta lo scorso 7 gennaio, con il coinvolgimento di almeno 6 persone, una delle quali è ricorsa alle cure sanitarie. L’immediato intervento degli agenti ha consentito sia di scongiurare che la situazione potesse ulteriormente degenerare, sia di poter effettuare una immediata acquisizione di tutti gli elementi utili a poter ricostruire quanto accaduto. L’episodio ha suscitato grave allarme sociale nella collettività e pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, inducendo il questore a disporre l’immediata chiusura del locale per un periodo di 30 giorni. Lo stesso esercizio, per fatti analoghi, è già stato destinatario di provvedimenti di chiusura.

