Perugia-Cesena, Caserta punta la vetta

Soddisfatto del mercato, ma con la testa già proiettata ai prossimi impegni, Fabio Caserta aspetta il Cesena dopo la vittoria di Arezzo consapevole che dovrà cambiare qualcosa, non fosse altro che per i malanni di Federico Melchiorri e Marcello Falzerano. Gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto Melchiorri, a seguito del trauma cranico riportato nel corso della gara contro l’Arezzo, hanno dato esito negativo. Lavoro in palestra per Falzerano, a causa di un affaticamento muscolare. Nessuno dei due dovrebbe partire titolare. Del resto, Caserta ha due giocatori per ruolo ed è molto contento della rosa a sua disposizione. Gli ultimi arrivi sono quelli di Minesso e del centrocampista francese Vanbaleghem.

Possibile primato

Considerando lo 0 a 0 nel derby veronese fra Legnago e Virtus Vecomp, il pari fra Matelica e Südtirol (1-1) e quello del Carpi, con una vittoria il Perugia si ritroverebbe già primo a quota 7 punti. Impresa non impossibile considerando che il Cesena di Viali ha un solo punto all’attivo e arriva al Curi senza lo squalificato Munari e l’infortunato Ardizzone.

La conferenza di Caserta (video)

L’arbitro

Sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto a dirigere Perugia-Cesena, in programma giovedì 8 ottobre alle ore 20.45 al Curi. A coadiuvarlo gli assistenti Luca Testi della sezione di Livorno e Marco Lencini sezione di Lucca. Quarto ufficiale sarà invece Matteo Centi della sezione di Viterbo. Nessun precedente con i biancorossi.

I numeri di maglia del Perugia 2020/2021

Terminato il mercato, possono essere ufficializzati anche i numeri di maglia della rosa.

Portieri

Paolo Baiocco (22), Lorenzo Bocci (12), Andrea Fulignati (1)

Difensori

Tommaso Cancellotti (27), Aleandro Rosi (2), Filippo Sgarbi (4), Gabriele Angella (5), Stefano Negro (24), Salvatore Monaco (6), Carlo Crialese (14), Alessandro Favalli (3), Francesco De Marco (21), Alessandro Tozzuolo (25)

Centrocampisti

Cristian Kouan (28), Vlad Dragomir (10), Salvatore Burrai (8), Dimitrios Sounas (13), Marco Moscati (17), Amara Konate (15), Liran Rigen (29), Valentin Vanbaleghem (?)

Attaccanti

Marcello Falzerano (23), Jacopo Murano (11), Federico Melchiorri (9), Salvatore Elia (7), Andrea Bianchimano (20), Mattia Minesso (18), Alberto Lunghi (16), Mattia Russo (26)