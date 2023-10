Si ribalta con l’auto fra Terni e Narni: 60enne trasportata in ospedale

Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di lunedì lungo la statale Flaminia, fra Terni e Narni. Una donna narnese di 60 anni, al volante di una Renault Clio con cui procedeva verso Narni, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada per poi ribaltarsi a lato della carreggiata. Soccorsa dal 118, e stata trasportata – cosciente – in ospedale a Terni. Sul posto, per i rilievi, sono giunti gli agenti della polizia Locale di Narni, supportati dai carabinieri per la gestione della viabilità. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Terni per le necessarie operazioni di soccorso.

