Sogno autodromo per Terni: Pileri a Tavullia per carpire i ‘segreti’ e collaborare

Tre giorni a Tavullia (Pesaro Urbino), la patria di Valentino Rossi, per il manager Francesco Pileri, colui che si è fatto carico di sostenere e creare le condizioni perché nel territorio di Terni venga realizzato un autodromo di caratura internazionale. «Sono particolarmente soddisfatto – afferma Pileri – per gli incontri e le informazioni ricevute in merito alla gestione dell’impianto che Valentino Rossi e tutta la squadra VR46 utilizzano per la preparazione dei loro prestigiosi piloti, su tutti Bagnaia, Bezzecchi e Morbidelli. Chiaramente qualsiasi particolare è al top e gli spunti che si possono prendere sono moltissimi». Parlando con Alberto Tebaldi, amministratore delegato della VR46, Francesco Pileri è stato gratificato dal fatto che sia stata ipotizzata «una sinergia tra l’impianto di Tavullia e quello che io vorrei che si realizzasse rapidamente a Terni. Tra noi c’è molto feeling: a livello sportivo ho visto nascere Valentino, suo padre Graziano era pilota del motomondiale nello stesso periodo in cui era pilota mio fratello Paolo e ci frequentavamo assiduamente. I presupposti ci sono tutti – conclude Pileri – per dare a Terni, città di campioni di moto e auto, un impianto sportivo di grande livello».

