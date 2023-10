Sorpreso con 15 ovuli di eroina: 32enne arrestato

Quindici ovuli di eroina sono stati trovati in possesso di un 32enne di origine nigeriana da parte della polizia ferroviaria di Foligno. C’è l’arresto per detenzione di sostanze stupefacente a fini di spaccio: l’uomo si trova ora in carcere a Spoleto.

La scoperta

Gli agenti hanno identificato l’uomo – ha cercato di eludere il controllo, tentativo fallito – durante un controllo alla stazione. La successiva perquisizione ha consentito di trovare 15 ovuli nascosti in una confezione di succo di frutta; inoltre aveva due cellulari e quattro schede sim utilizzate per l’attività di spaccio. La vicenda è terminata con l’arresto.