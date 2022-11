Spoleto: precipita dalla finestra del centro riabilitativo e muore

Tragica scoperta nella prima mattinata di venerdì a Spoleto, all’interno della caserma della Guardia di Finanza di via Cerquiglia. Sulla rampa di accesso adiacente l’immobile, a poca distanza dagli uffici delle Fiamme Gialle, è stato trovato il corpo senza vita di un giovane, riverso a terra. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato – che indaga sull’accaduto con il coordinamento della procura della Repubblica di Spoleto – «si tratta di un giovane ospite di una struttura riabilitativa psichiatrica ubicata a breve distanza». Alla luce del primo accertamento esterno svolto sul cadavere, il decesso sarebbe dovuto «ad una accidentale caduta dalla finestra della camera della struttura che lo accoglieva», posta a circa 3/4 metri dal piano della rampa. «Sono tuttora in corso – spiega il commissariato – indagini da parte del personale della polizia di Stato per ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti e a tal fine verrà disposta l’autopsia sulla salma».

