Stroncone, furti nel convento. Il ladro era ‘in casa’: arrestato

Era già da qualche mese che i frati del convento di San Francesco a Stroncone notavano ammanchi di denaro da una cassetta di sicurezza custodita dall’economo del convento. La circostanza era apparsa molto strana in quanto non erano mai stati riscontrati segni di effrazione sulla cassetta né sulle porte di accesso al convento. Per questo i frati hanno deciso di installare una telecamera nell’ufficio dove si trova la cassetta, verificando nel giro di pochi giorni che l’autore dei furti era un 53enne ternano che scontava presso il convento il periodo di affidamento in prova. Immediatamente i frati hanno sporto denuncia presso la stazione carabinieri di Stroncone per il furto di circa mille euro, sottratti tra la fine di marzo e i primi di maggio. A seguito della perquisizione operata dai militari dell’Arma, il denaro non è stato trovato e il 53enne ha riferito di averlo usato per riparare la sua autovettura. L’uomo è stato così denunciato per furto, mentre all’ufficio di sorveglianza di Spoleto è stata chiesta la sospensione della misura premiale dell’affidamento in prova. La decisione del magistrato competente è stata quella di procedere con l’arresto del 53enne con contestuale traduzione nel carcere di Terni.

