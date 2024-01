Taglia le gomme delle auto ai tifosi del Cesena: denunciato

I tifosi del Cesena erano arrivati da poco in un parcheggio di Bastia Umbria e lui ne ha approfittato per tagliare le gomme di cinque veicoli, quattro dei quali appartenenti ai supporter romagnoli. Per questo motivo i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Assisi ed i militari di Bastia Umbra hanno denunciato il protagonista della vicenda, andata in scena lo scorso 23 dicembre prima della sfida di Perugia.

Le vittime e la mossa dell’Arma

La quinta vittima è un malcapitato bastiolo. Dell’atto vandalico si sono accorti i carabinieri che, a stretto giro, si sono attivati per far cambiare le gomme alle auto ed evitare in questo modo problemi di ordine pubblico: «Il danneggiamento avrebbe certamente scatenato le furie dei centocinquanta tifosi che, al termine della partita di calcio, sarebbero stati costretti a rimanere a Bastia Umbra con il fondato rischio di seri problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica nella cittadina ed il conseguente danneggiamento delle autovetture in sosta e dei vicini negozi», sottolinea l’Arma. Il giorno successivo i carabinieri hanno chiuso il cerchio grazie alle telecamere: è stata individuata un’autovettura con a bordo due soggetti che, verosimilmente, hanno iniziato a squarciare le gomme dopo un po’ di giri nel parcheggio in questione. Poi si sono allontanati. Il proprietario del veicolo è stato convocato e quindi denunciato per danneggiamento.