Ternana, Breda: «Non dobbiamo sentirci bravi. A Lecco per giocarcela»

di G.G.

Consueta conferenza stampa pre gara per mister Breda, chiamato insieme ai suoi ragazzi ad un appuntamento importantissimo in chiave salvezza. Domenica 17, (stadio ‘Rigamonti-Ceppi’, calcio d’inizio alle 16,15) le Fere affronteranno il Lecco in quello che si prospetta come uno scontro salvezza, anche in considerazione della vittoria di venerdì scorso dello Spezia in casa contro il Bari. Particolare di non poco conto, la partita tra Lecco e Ternana sarà l’ultima del 17′ turno di serie B: un piccolo vantaggio per entrambe le squadre, che si affronteranno conoscendo in anticipo i risultati delle avversarie.

Di seguito le dichiarazione del tecnico trevigiano.

Difesa in emergenza

«Partecipare alla fase difensiva di squadra per noi è essenziale. Vedo i ragazzi tutti i giorni e non credo che ci saranno problemi tra chi giocherà in difesa. Il problema sarà il campo, piccolo, e una squadra che è molto cresciuta. Dovremo interpretare, tutti quanti, molto bene la squadra. Mantovani, Celli e Sorensen sono buone alternative».

Lecco

«Una squadra rognosa con una buona mentalità e una buona proposta di gioco, con la voglia di comandare la partita. Sappiamo che dovremo lottare ma avremo anche noi momenti in cui far valere le nostre qualità. Il campo è particolare, forse è unico nelle sue dimensioni. Anche il fondo del campo è piuttosto particolare ( erba sintetica ndR). Dovremo avere anche la capacità di cambiare le cose in corsa, adattandoci alle varie fasi della partita».

Capacità di soffrire

«Lo capiremo dalla partita. Non dobbiamo essere soddisfatti di questo periodo. Le motivazioni che dobbiamo mettere in campo dovranno essere alimentate dalla rabbia di quanto non si è ottenuto nella prima parte del campionato».

Ultima gara del turno

«Credo che la cosa più importante sia vedere chi abbiamo davanti in classifica. Stiamo rincorrendo e non possiamo fare calcoli. Quando giochi contro una squadra che puoi raggiungere è chiaro che i punti valgono doppio. Non dobbiamo sentirci bravi».

Infortuni e squalifiche

«Capuano si è allenato e ha fatto tutto con la squadra ma valuteremo domani. Favilli e Viviani, insieme a Vitali, restano indisponibili. Diakitè è squalificato. Garau ha delle belle caratteristiche tecniche ma deve lavorare sull’ impatto fisico della B. Della Salandra della Primavera si allena con noi ed è un altro ragazzo con caratteristiche interessanti».

Intensità

«La squadra sta bene e si vede dagli allenamenti. Ci sta che i ragazzi prendano qualche botta nelle partitelle. Dobbiamo migliorare nella lettura tattica della partita e delle situazioni che si generano durante i novanta minuti. Mi piace molto come si allenano i ragazzi. Vanno tutti forte e questo significa che si rendono conto che poi durante la partita vanno meglio».

Gol degli attaccanti

«Mi aspetto che migliori la media realizzativa del nostro attacco ma la mia idea di gioco prevede che tutti difendano e tutti possano proporsi in fase offensiva».