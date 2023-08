Ternana: c’è San Valentino sulla terza maglia ufficiale

LE FOTO

di G.G.

San Valentino sulla maglia della Ternana Calcio: la bella novità, che unisce ancora di più la città al suo simbolo, attraverso la passione per il calcio e per la squadra rossoverde, è stata presentata giovedì pomeriggio presso il museo diocesano dal vescovo Francesco Antonio Soddu e dal presidente della Ternana, Nicola Guida. Presenti anche Gianluca Serpetta in rappresentanza della Macron, sponsor tecnico, e il delegato del Coni di Terni, Fabio Moscatelli. La maglia, oltre a contenere cuori stilizzati e un mosaico con l’immagine del santo patrono degli innamorati, riporta sulla manica destra la data del 14 febbraio in latino e verrà utilizzata dalla squadra proprio nella settimana di San Valentino. Oltre al valore simbolico, c’è anche un risvolto sociale con iniziative collegate che verranno rese note nel corso dei prossimi mesi.