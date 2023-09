Ternana: finalmente arriva la vittoria. Secco 3-0 alla Reggiana

di G.G.

Prima, meritatissima, vittoria per la Ternana, che demolisce la Reggiana con un eloquente 3-0. Partenza al fulmicotone delle Fere, che nei primi 10 minuti confezionano due gol, altre occasioni e si vedono negare un rigore solare. Nella seconda parte del primo tempo la Reggiana tenta una reazione, che si protrae anche per i primi minuti della ripresa. Con l’ ingresso di Pyyhtia e Favasuli però i rossoverdi tornano in totale controllo della gara e il finale si conclude con la ciliegina del gol di Di Stefano. Vittoria che ha il sapore della liberazione, in una giornata che ha visto ancora clamorose sviste arbitrali. Stavolta però i ragazzi di mister Lucarelli sono stati più forti anche degli episodi.

La cronaca del match

Importanti novità di formazione per la Ternana impegnata oggi al ‘Libero Liberati’ contro la Reggiana, con Falletti nel nuovo ruolo di mezzala sinistra. Favilli e Raimondo le due punte , con la riproposizione di Celli in qualità di “braccetto di sinistra” nella difesa a tre. Con lui nel reparto arretrato Iannarilli in porta, Diakitè e Capuano. Luperini e Labojko in mezzo, Casasola e Corrado esterni di centrocampo. Reggiana invece con la difesa a quattro, tre centrocampisti, un rifinitore e due punte. Prima presenza in panchina per Txus Alba. Da segnalare la presenza fin dal primo minuto dell’ex Pettinari. Reggiana imbattuta negli ultimi quattro confronti con le Fere in serie B. L’ultimo precedente in serie B a Terni tra le due squadre si giocò sempre a Settembre, per la precisione il 06 dell’anno 1998. Finì con uno 0-0.

Primo tempo

Pronti via e subito un più che sospetto rigore per la Ternana, prontamente non concesso. Sembrava netto quello su Raimondo provocato da Marcandalli al 3′. E’ travolgente però l’inizio delle Fere, che arrivano al gol dopo otto minuti, con una bordata di sinistro di Celli da fuori area che piega le mani a Bardi. Il difensore romano aveva recuperato un pallone rinviato appena prima sulla linea di porta, dopo una spizzata di Casasola. Da segnalare l’ abbraccio collettivo della squadra a mister Lucarelli. Raddoppio della Ternana dopo appena due minuti, con Diakitè che raccoglie un rinvio reggiano su calcio di punizione di Falletti e in mezza girata scaraventa in rete. Furibondo l’ inizio rossoverde, a dispetto di una formazione avversaria che appare imbambolata. Al 20′ è Raimondo ad approfittare di una distrazione (l’ennesima) della difesa della Reggiana e a calciare con un sinistro rasoterra. Bardi è costretto a distendersi fino in fondo per deviare il tiro. Un minuto dopo Favilli è costretto ad uscire per infortunio. Al suo posto Dionisi. Al 25′ è Corrado a cercare il gol con un scambio in velocità che si conclude con un tiro di poco a lato. La prima occasione della Reggiana arriva al 32′, con Pettinari che calcia debolmente a lato. Al 42′ è Bianco a cercare il gol con un tiro dalla lunga distanza che però Iannarilli blocca con sicurezza. Al 42′, fallo di mano di Celli e punizione dal limite dell’ area: Kabashi calcia forte alla sinistra di Iannarilli che riesce a respingere.

Secondo tempo

Prima occasione della ripresa per la Ternana, con Dionisi che non riesce a concludere in rete un ottimo assist di Raimondo. A mezz’ora dalla fine Lucarelli decide di rinforzare il centrocampo con gli ingressi di Pyyhtia e Favasuli. Torna in panchina Dionisi che era entrato nel primo tempo ed esce anche Labojko. Falletti torna a fare il trequartista dietro Raimondo. Al 66′ Raimondo si conquista da solo una grande occasione, rubando palla a Mercandalli. Il tiro è immediato e potente, ma piuttosto centrale e Bardi può respingere. Grande parata al 69′ di Iannarilli su Gondo, che riesce ad incunearsi in area e tira di mezzo destro. Importante la reattività dell’intervento del numero uno rossoverde. Al 79′ azione insistente di Favasuli che caparbiamente riesce ad entrare in area, lo scarico è per Pyyhtia che lascia partire un sinistro che impegna severamente Bardi. Al 91′ Distefano realizza il 3-0: riconquista palla della Ternana, assist di Luperini e ‘scavetto’ del 20enne a battere Bardi.

Tabellino

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli, Diakitè, Capuano, Celli, Casasola, Luperini, Labojko, Corrado, Falletti (c), Favilli, Raimondo. All. : Cristiano Lucarelli

Reggiana (4-3-1-2): Bardi, Sampirisi (c), Marcandelli,Szyminski, Fiamozzi, Bianco, Kabashi, Nardi, Portanova, Antise, Pettinari. All.: Alessandro Nesta

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Berti e Ceccon

IV ufficiale: Di Cicco

Var: Nasca

Avar: Pagnotta

Marcatori: 8′ Celli (T), 10′ Diakitè (T), 91’Di Stefano (T)

Ammonizioni: 34′ Dionisi (T), 41′ Celli (T), 45+2 Gondo (r) , 45+3 Luperini (T), 51′ Sampirisi (r), 57, Labojko (T), 59′ Kabashi ®️,

Sostituzioni: 21′ Dionisi per Favilli (T) e Gondo per Portanova ®️; Crnigoj per Antiste (r), 59′ Varela e Pajac per Fiamozzi e Bianco (r), 61′ Favasuli e Pyyhtia per Dionisi e Labojko (T), 75′ Lanini per Gondo ®️, 88′ Mantovani e Distefano per Raimondo e Corrado (T)