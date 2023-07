Ternana: il ‘nuovo’ allenatore è Cristiano Lucarelli

Il comunicato ufficiale è, al solito, stringato ed essenziale. Ma questa volta dirompente. «La Ternana Calcio – è la nota di venerdì pomeriggio – comunica di aver affidato al signor Cristiano Lucarelli ed al suo staff la conduzione tecnica della prima squadra rossoverde. In bocca al lupo per questa nuova esperienza con le Fere al nostro allenatore ed a tutti i suoi collaboratori».

di Gianni Giardinieri

La notizia ha del clamoroso ed ha i crismi dell’ufficialità: Cristiano Lucarelli è il ‘nuovo’ allenatore della Ternana Calcio 2023/2024. Nulla in questi giorni lasciava presagire una scelta tanto coraggiosa. Il tecnico livornese, dopo un finale di stagione 2022/2023 molto deludente, costellato da cinque sconfitte consecutive, non sembrava più rientrare nei piani della società di via della Bardesca. L’ultima di campionato in casa con il Frosinone, poi, aveva lasciato l’impressione di un uomo ormai consapevole di aver terminato la propria esperienza lavorativa a Terni. Ma nella vita, come si suol dire, ‘mai dire mai’. Ed allora bisognerà capire quale ragionamento avrà indotto Nicola Guida ad affidare la panchina rossoverde di nuovo all’ex bomber toscano. Solo la voglia di risparmiare sull’ingaggio di un nuovo allenatore? Non lo crediamo, anche perché il tecnico livornese avrà certamente fatto qualche richiesta ‘forte’, magari chiedendo piú voce in capitolo nella costruzione della rosa. Aveva ed ha, questo sì, un contratto in essere con scadenza 2025, ma il rapporto fiduciario con Bandecchi era oramai ai minimi termini. E anche il confronto con il ds Leone sembrava da tempo spento. Evidentemente la nuova proprietà targata Pharmaguida ha valutato i pro e i contro della scelta e ha optato per il ritorno. Lucarelli, dal canto suo, non si è sottratto alla nuova responsabilità. Quella di guidare un gruppo squadra che ad oggi è tutto da costruire, con pochissime certezze e tante incognite. A partire dai giocatori-simbolo che con Lucarelli hanno di fatto scritto le ultime stagioni rossoverdi: Partipilo, Palumbo, Falletti. Il primo è ormai al Parma e per gli altri due si sta profilando la possibilità di una cessione. Lucarelli darà il suo placet alla partenza? O magari ha già chiesto garanzie in tal senso? Un elemento di valutazione ci appare invece chiaro: il ritorno del tecnico livornese fa pensare che Bandecchi abbia deciso di chiudere ogni rapporto con la Ternana. A questo punto anche la figura di Leone potrebbe essere in forte, fortissima, discussione.