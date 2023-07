Ternana, il refrain lo dettano Capozucca e Lucarelli: costi giù e stringere i denti

di Gianni Giardinieri

Termina con un sonoro 12 a 0 per la Ternana, il secondo test pre campionato contro l’Olympia Thyrus (Eccellenza umbra) di mister Marco Sugoni. Di fronte ad un buon pubblico, stimabile in circa trecento unità, la squadra di mister Lucarelli, schierata con un 3-5-2, ha offerto sprazzi di buon gioco, dimostrando una condizione fisica sempre più brillante. Certo, anche per questa sgambata il mister di Livorno non ha potuto provare alcun nuovo giocatore, quando ormai mancano soltanto due settimane al primo impegno ufficiale, in Coppa Italia contro la Salernitana. Prossima amichevole sarà invece sabato prossimo contro il Sorrento, compagine di serie C.

Prima e dopo il match il nuovo direttore sportivo Stefano Capozucca ha parlato a 360 gradi. «Ho visto piangere Agarini» ha detto il dirigente, ricordando l’infausta stagione 2003/2004, «ed ero convinto che saremmo andati in serie A. Poi Agarini ebbe serissimi problemi economici e dovette vendere la Ternana. A quel punto arrivò Mascella e io in pratica mi ritrovai fuori, tanto che gli ultimi mesi non c’ero già più». Oggi, ha continuato Capozucca, «ai tifosi non posso promettere la A, ma spero ci sostengano come fecero allora». Parlando del calciomercato, il ds ha invece precisato che per Corrado e Diakitè la Ternana è disposta a sedersi al tavolo solo in presenza di offerte importanti (non meno di 2 milioni per il primo e 3 per il secondo) e che Donnarumma e Pettinari, come era noto, sono di fatto in lista di sbarco. Martella ha lasciato il ritiro in mattinata, per lui prestito alla Feralpisalò.

Possibili tre o quattro arrivi già dalla prossima settimana.

