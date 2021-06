Ternana in pre-ritiro a Tirrenia dall’8 luglio

Non da lunedì 5 luglio come ipotizzato in un primo momento, ma tre giorni dopo. Il lavoro della Ternana per il pre-ritiro scatterà da giovedì 8 luglio: lo ha ufficializzato nel pomeriggio di giovedì la società di via della Bardesca. Il gruppo di Cristiano Lucarelli – il direttore sportivo Luca Leone è in azione per rinforzare la squadra, ma anche per piazzare gli esuberi considerando la lista da 18 over in serie B – rimarrà in preparazione al centro di preparazione olimpica di Tirrenia, in provincia di Pisa, fino a sabato 24 luglio.

Poi tutti in Umbria

Per la seconda parte della preparazione le Fere torneranno in Umbria, al ‘Finistauri’ di Acquasparta’: Defendi e compagni ci rimarranno dal 26 luglio a sabato 21 agosto. Nel frattempo ci sarà il debutto in coppa Italia, quindi l’esordio nel campionato di serie B: l’open day – l’anticipo – è fisssato per venerdì 20 agosto. Capitolo mercato c’è da registrare lo stop per Nicolas della Reggina che, fino a pochi giorni fa, sembrava in mano alla società rossoverde. Niente da fare, c’è il Pisa pronto ad accoglierlo.