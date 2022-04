Ternana-Lecce: un Daspo e due sanzioni

Avrebbe acceso e lanciato un petardo alla fine del primo tempo della partita di calcio fra Ternana e Lecce, disputata allo stadio ‘Liberati’ lo scorso 5 aprile. Per questo un tifoso rossoverde è stato denunciato dalla Digos della questura di Terni alla procura della Repubblica e quindi raggiunto dal provvedimento del Daspo emesso dal questore di Terni.

Sanzionati

Anche due tifosi della squadra pugliese sono stati sanzionati dalla polizia di Stato per la ‘violazione del regolamento d’uso dello stadio Liberati’: al termine della partita – riferisce la questura di Terni – «si sono indebitamente arrampicati sulla recinzione che delimita il settore ospiti, oltrepassando il fossato e rimanendo in bilico per alcuni minuti sul recinto di bordo campo, al fine di avvicinarsi ai giocatori del Lecce nel frattempo sopraggiunti per festeggiare la vittoria».