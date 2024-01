Ternana: ok per Dalle Mura e Franchi. Vicinissimo Rocchetti

di Gianni Giardinieri

Tris di arrivi in casa rossoverde, in quello che più che un mercato di ‘riparazione’ è un mercato di ‘rivoluzione’ della rosa. Qualche giorno fa la cessione di Diakitè, lunedì quella di Mantovani. Prima ancora quelle di Falletti e Corrado. Poi gli arrivi, a partire da Pereiro, Carboni, Nguessan e Zuberek. Mercoledì sarà la volta di Denis Franchi (classe 2002, attualmente in Premier League al Burnley), chiamato a sostituire nel ruolo di secondo portiere Gabriel Brazao che andrà al Santos. Visite mediche già programmate e poi subito a disposizione di mister Breda. In arrivo (trattativa chiusa e definita in ogni aspetto) anche Christian Dalle Mura, difensore centrale classe 2002 in forza alla Fiorentina. Avanzata infine la trattativa per portare in rossoverde Yuri Rocchetti (2002), terzino sinistro in forza alla Cremonese. Dalle Mura andrà a coprire il vuoto lasciato dalla partenza di Mantovani, mentre Rocchetti sarà il quarto ‘esterno’ di centrocampo, zona del campo già occupata da Casasola a destra e da Carboni a sinistra (con Favasuli primo rimpiazzo). Franchi arriva a titolo definitivo, per Dalle Mura e Rocchetti prestito secco fino al termine della stagione.