Ternana-Palermo: si entra con 5 euro in tutti i settori

«In occasione della partita con i siciliani si entrerà al Libero Liberati a 5 euro (invariato l’accesso Baby, da 0 a 5 anni a 2 euro) in tutti i settori: Curva Est-Viciani, Curva Nord, Curva Sud, Distinti A, Distinti B, Tribuna B». Lo rende noto la Ternana lanciando l’iniziativa in vista della sfida casalinga con il Palermo di domenica pomeriggio .

La prevendita e la doppia promozione

La prevendita sarà attiva dalle 10 di martedì sul portale online vVvaticket e presso tutti i punti Vivaticket. «I botteghini del Liberati saranno aperti il giorno della gara, domenica 26 novembre, senza interruzioni, a partire dalle 9; una ulteriore postazione sarà riservata al ritiro accrediti (no stampa), a partire dalle 12 fino ad inizio gara». L’altra promozione riguarda ‘Sulla stessa strada’, riproposta per la terza gara di fila: «In tutte le scuole interessate, elementari e medie, sono stati distribuiti dei coupon promozionali che consentiranno agli alunni di accedere gratuitamente al Liberati, acquistando contestualmente (online al sito https://www.vivaticket.com/it ed in tutti i rivenditori autorizzati VivaTicket, dalle ore 10 di martedì 21 novembre), al costo unico di 6 euro, un biglietto per l’adulto accompagnatore (a scelta per i settori Distinti A, Distinti B e Curva Sud). Ricordiamo che ad ogni tagliando gratuito dovrà corrisponderne uno a pagamento, fino ad esaurimento posti».