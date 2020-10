Paganese-Ternana 0-3, prima gioia Lucarelli

Tre punti, porta inviolata e un avvio del cammino in trasferta decisamente migliore rispetto a quello casalingo. Prima gioia per Cristiano Lucarelli da tecnico della Ternana: i rossoverdi travolgono a domicilio la Paganese al ‘Marcello Torre’ per 0-3 – vittoria più larga fuori dalle mura amiche dall’1-4 di Monza del novembre 2018 – grazie ad un ottimo primo tempo, seguito poi da una gestione senza affanno nel corso della ripresa. Mercoledì pomeriggio c’è il Palermo – rinviata a data da destinarsi la gara dei rosanero con il Potenza a causa delle positività al Covid riscontrate nel team lucano – al ‘Liberati’. L’allenatore livornese attende nel contempo i colpi di mercato – almeno tre, lunedì la chiusura della sessione – per completare la rosa.

I CLUB UMBRI DI SERIE C: «FATECI APRIRE LO STADIO PER 1.000 SPETTATORI»

Fere senza freni nel primo tempo

Nessuna sorpresa nella formazione rossoverde rispetto a ciò che aveva annunciato il trainer livornese. Non c’è storia fin dalle prime battute di gioco e la Ternana sblocca subito il punteggio grazie alla combinazione tra Furlan e Vantaggiato: assist del primo, colpo di testa vincente del secondo e per Fasan non c’è nulla da fare. L’undici non reagisce e, anzi, con il trascorrere dei minuti va ancora più in affanno. Dopo il tentativo di Partipilo respinto dall’estremo difensore dei campani arriva il raddoppio a firma Damian: il centrocampista approfitta di un parata centrale su un tiro di Kontek e da posizione centrale non sbaglia. Partita in ghiaccio. Le Fere continuano a spingere sull’acceleratore e in chiusura di frazione è Falletti (marcatura rossoverde numero 1 dall’indimenticataa serata di Ascoli del 18 maggio 2017) a punire l’incerto 26enne friulano per il 0-3 – c’è anche un piazzato di Mammarella fuori misura non di molto – con il quale si va al riposo. Strada in discesa per Defendi e compagni. A seguire la squadra a bordo campo anche il presidente Stefano Bandecchi.

TERNANA, TRE POSITIVI AL CONVITTO

Gestione senza patemi. Debutto Raičević

Erra cambia sistema tattico ma i risultati non arrivano. La Ternana si limita a gestire il risultato – il terreno di gioco è tutt’altro che in buone condizioni, nonostante ciò i rossoverdi non hanno particolari problemi – e a non scomporsi di fronte agli innocui attacchi degli azzurrostellati. Lucarelli al 66′ opera le prime sostituzioni facendo entrare Raičević (immediato debutto per il montenegrino) e Torromino in luogo di Falletti e Vantaggiato; ad un quarto d’ora dal termine c’è lavoro per Iannarilli sull’incursione di Cesaretti, quindi Lucarelli sceglie Russo, Peralta e Proietti (sfiorato il gol su una buona conclusione mancina dal limite dell’area, bravo Fasan in questa circostanza) per la fase finale del match al posto di Mammarella, Furlan e Damian. Il cartellino rosso all’indirizzo di Bramati – brutto fallo da dietro su Partipilo – ed il prodigioso intervento di Fasan sul destro di Defendi (deviato) chiudono la contesa. Sorrisi e soddisfazione per Lucarelli.

«Volevo vincere. Mostrata maturità»

Il tecnico delle Fere non può che essere felice per il risultato e la prova del gruppo: «Avevamo preparato questo tipo di partenza per provare a sbloccarla e togliergli subito certezze – ha spiegato nel post partita – e speranze di metterci in difficoltà. Interpretazione giusta, prestazione positiva ma abbiamo ancora da lavorare. Per giocare con quattro attaccanti tutti si devono sacrificare e oggi questa partecipazione c’è stata: porto sempre l’esempio dell’Inter di Mourinho, con Eto’o a fare il terzino. La squadra ha mostrato maturità nella gestione del risultato. Volevo vincere perché ieri era il compleanno della Ternana e domenica è il mio». Elogio per il centrocampista croato: «Kontek è stato preso perché ha piede e può essere utilizzato anche in altre zone del campo, giocatore pensante e di grande prospettiva. In questo momento ci serve lì». Ora gli ultimi giorni di mercato: «Cercheremo nel minor tempo possibile di trovare la quadratura del cerchio da quando saremo al completo».

Il tabellino

Paganese (3-5-2): Fasan; Sbampato, Schiavino (c), Cigagna (46′ Cesaretti); Carotenuto, Onescu (70′ Bramati), Bonavolontà (57′ Scarpa), Benedetti, Squillace; Guadagni (84′ Isufaj), Diop (70′ Mendicino). A disposizione: Bovenzi, Sirignano, Esposito, Mattia, Perazzolo, Perri, Di Palma. Allenatore: Alessandro Erra

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (c), Diakité, Suagher, Mammarella (77′ Russo); Damian (82′ Proietti), Kontek; Partipilo, Falletti (66′ Raičević), Furlan (77′ Peralta); Vantaggiato (66′ Torromino). A disposizione: Vitali, Bergamelli, Laverone, Ndir, Argento. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Mario Vigile di Cosenza (Massimo Salvalaglio di Legnano e Riccardo Vitali di Brescia, quarto uomo Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola)

Reti: 9′ Vantaggiato, 20′ Damian, 38′ Falletti (T)

Ammoniti: 15′ Onescu, 43′ Cigagna (P); 44′ Suagher, 81′ Damian, 85′ Peralta (T)

Espulso: Bramati (P) al 90′ per gioco falloso

Calci d’angolo: 5-9

Recupero: 2; 4