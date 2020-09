Ternano finisce nelle acque del porto di Napoli: salvato

Si trovava in gita con una comitiva di ternani, intento a salire – era domenica 6 settembre, intorno alle ore 14 – sul traghetto che dal porto di Napoli lo avrebbe condotto all’isola di Ischia. L’uomo – 77enne di Terni, partito dalla città umbra la mattina stessa intorno alle ore 8.30 – è però caduto nelle acque del porto, nei pressi dell’imbarco, dopo aver perso l’equilbrio.

In salvo

L’anziano se l’è vista brutta, anche perché – da quanto appreso – non sa nuotare. Subito due militari dell’Esercito, un capopattuglia ed il suo vice del raggruppamento ‘Campania’ presenti sul posto, si sono gettati in acqua e sono riusciti – con l’ausilio di una corda lanciata dai colleghi – a trarre in salvo il 77enne. Che così ha potuto, certo un po’ bagnato e scosso, proseguire il suo viaggio e la relativa vacanza.