Terni: 100 anni di jazz in Italia. Se ne parla sabato al Cesvol

Sabato 18 novembre alle ore 18 il Cesvol – nella sala polivalente Polis di via Montefiorino 12/C, a Terni – ospiterà, come ogni anno, la conversazione del musicologo Marcello Piras che già tante volte ha fatto ascoltare a Terni storie e musiche sorprendenti e affascinanti. Il tema scelto è ‘Cento anni di jazz in Italia’. Il 2023 ricorre infatti il centenario di quello che si può considerare il primo disco italiano in cui si ascolta una musica più o meno ascrivibile al jazz. L’appuntamento di sabato al Cesvol sarà l’occasione per ascoltare pezzi che hanno fatto la storia di questo genere musicale e vedere immagini e filmati sconosciuti ai più. L’incontro a ingresso gratuito, organizzato dall’Atelier musicale Francesco Falcioni in collaborazione con il Cesvol, è imperdibile per tutti gli appassionati di jazz.

Condividi questo articolo su