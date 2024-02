Terni: 25° edizione per il ‘Gino Flori’. Tutti i premiati

Il centro sociale e culturale per anziani ‘Volta’ di Terni, nato nel 1985 su iniziativa della Provincia, dal 1995 ha istituito il premio annuale ‘Gino Flori’, in onore del primo presidente del centro. Il premio viene assegnato ogni anno «a persone di alto profilo morale e professionale che hanno dato lustro alla città, alla regione e all’Italia per il loro impegno nei confronti delle istituzioni e del welfare, con particolare riguardo alle persone anziane e fragili». Il centro sociale ‘Volta’ intende valorizzare «l’assoluta centralità dell’azienda ospedaliera ternana, con le sue eccellenze di livello nazionale, nella salvaguardia della salute

pubblica e in particolare della popolazione anziana, più soggetta a dover ricorrere alle cure mediche».

I premiati

La 25° edizione del premio ‘Gino Flori’ si terrà giovedì 22 febbraio, dalle ore 15 alle 19 nella sala consiliare della Provincia di Terni, con la presenza delle autorità cittadine e del vescovo di Terni e sarà patrocinata dal Comune e dalla Provincia. La commissione quest’anno ha inteso premiare le seguenti figure: la signora Nadia Agostini, il dottor Valentino Borghetti, il dottor Marco Coccetta, il dottor Jacopo Desiderio, il dottor Claudio Fiorelli, il signor Annunziato Foti, il dottor Marsilio Francucci, il dottor Antonio Giunta, la Guardia di finanza, il dottor Raimondo Micheli, il dottor Alberto Pansadoro, la dottoressa Fernanda Scimmi, il dottor Fabio Trippa e i vigili del fuoco.