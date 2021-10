Terni, 45enne si toglie la vita in casa

Tragedia nel pomeriggio di giovedì a Collestatte Paese, frazione della Valnerina Ternana. Un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione: la prima ipotesi – su cui non ci sarebbero particolari dubbi – è quella del gesto volontario. Sul posto si sono portati i carabinieri del comando Compagnia di Terni per gli accertamenti di rito volti a ricostruire con precisione l’accaduto. Il fatto è stato ovviamente portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni per le determinazioni del caso. Profondo il cordoglio destato dalla scomparsa del 45enne, ai cui familiari, in queste ore, in tanti stanno testimoniando vicinanza e affetto.

