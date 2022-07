Terni: 52enne trovato morto nella sua casa a Sant’Agnese

Tragica scoperta nel tardo pomeriggio di lunedì in un’abitazione di via Mauri, in zona Sant’Agnese a Terni, dove un 52enne originario dell’Azerbaijan è stato trovato all’interno del proprio appartamento. Il decesso risalirebbe a circa una settimana fa e sarebbe legato a cause naturali: sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante di Terni e quindi i colleghi della polizia Locale ternana per gli accertamenti di rito. Con loro gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco del comando provinciale. A dare l’allarme sarebbe stata l’ex compagna che non lo sentiva da alcuni giorni. Il corpo senza vita giaceva su una sedia, in cucina: la salma, a causa delle alte temperature degli ultimi giorni, era in avanzato stato di decomposizione.

