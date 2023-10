Terni: 5°D ragioneria si ritrova a 50 anni dal diploma. Ed è festa

La 5°D dell’Itc ‘Federico Cesi’ (ragioneria) di Terni, si è ritrovata a 50 anni dal diploma – datato 1973 – per una ‘rimpatriata’ in un noto ristorante di San Carlo. «La ‘caciara’ – scrivono – è stata la stessa, tanto che il tempo ci è sembrato non fosse passato.

Emozioni e ricordi di pagine vissute si susseguivano tra una portata e l’altra. Certamente eventi anche molto forti hanno segnato il percorso di alcuni di noi, ma oggi siamo qua e questo è un traguardo indubbiamente ‘miracoloso’. Non è mancato il pensiero a chi non ha risposto all’appello, ma sicuramente da lassù avranno allegramente festeggiato con noi. Per tutti, ora che ci siamo ritrovati, l’intento e quello di non perdersi più. La nostra ‘tela’ non è ancora terminata, servono tante altre pennellate colorate per completare il dipinto della nostra vita insieme».

