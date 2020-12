Tragica scoperta martedì mattina in un’abitazione di strada di Cardeto, a Terni. Un uomo di 72 anni, che viveva nell’appartamento, è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. L’uomo viveva da solo e il decesso sarebbe legato a cause naturali. Sul posto sono intervenuti, per accedere nell’abitazione, i vigili del fuoco del comando di Terni.

Condividi questo articolo su