Terni: a La Fenice il San Valentino è con ‘The Golden Night’

Pomeriggio e serata speciali a San Valentino, presso il lounge bar La Fenice di via Oberdan, a Terni, recentemente rinnovato dal nuovo titolare Davide Teku. Mercoledì 14 febbraio dalle ore 18, infatti, il locale accoglierà il sax di Andre Belli con l’evento ‘The Golden Night’, per un sottofondo musicale di qualità che accompagnerà l’aperitivo. «Sono sorpreso – afferma Davide Teku – di come La Fenice abbia fidelizzato così tanta gente tra vecchi e nuovi clienti. Questa risposta di pubblico mi spinge con maggior forza nella realizzazione del mio sogno: realizzare a Terni un lounge bar di taglio internazionale, per offrire alle persone una possibilità di relax entro una cornice raffinata e particolare».

