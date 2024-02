Terni: a San Valentino il negozio di fiori diventa ‘arcobaleno’ per tutti gli innamorati

Un allestimento speciale quello del negozio ‘Il Borgo dei Fiori’ di Villaggio Achille Grandi, a Terni, in occasione della festività di San Valentino, patrono della città e degli innamorati. Sia all’interno che in una parte del giardino di proprietà dell’attività, infatti, dominano i colori della ‘rainbow flag’, simbolo della comunità LGBTQ+ e dell’inclusione. «Quale migliore argomento se non l’amore universale poteva essere più giusto per il San Valentino 2024?» dice il titolare de ‘Il Borgo dei Fiori’, Paolo Roberto Francioli. All’interno è stata creata una rivisitazione moderna della Nike greca, «personificazione della vittoria, che con la sua spada squarcia le tenebre dell’ignoranza per fare posto a tutti i colori dell’amore. Liberandosi in volo con le sue ali fatte di pagine di libri, poiché la cultura è l’unico mezzo che ci permette di spiccare il volo e superare ogni tipo di ostacolo». Nel giardino c’è invece un Cupido, «anch’esso rivisitato in chiave moderna e seduto all’ombra di un cuore arcobaleno».

