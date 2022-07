Terni accoglie il Rotary club tedesco

All’insegna dell’amicizia la prima riunione del Rotary di Terni sotto la presidenza di Piero Maroni. La serata si è svolta in Valnerina con la formula dell’interclub insieme al Rotary di Amelia e Narni, rappresentato da Mariaclotilde Calisti, presidente incoming e attuale tesoriere, e al Rotary tedesco di Kirchheimbolanden.

Il club tedesco in Umbria

L’incontro è stato organizzato grazie alla pianista ternana Cristiana Pegoraro quale amica del presidente del club tedesco, Thilo Brueckner. Tramite dell’iniziativa l’avvocato Pietro Pegoraro, padre di Cristiana, che si è messo in contatto sia con Piero Maroni che con Luigi Fogliani, presidente del club Amelia Narni che si sono coordinati per una conviviale interclub. Questi incontri sono all’insegna dell’amicizia e della conoscenza dei rotariani nel mondo e soprattutto, in questo caso, ha permesso ai rotariani tedeschi di conoscere il territorio ternano. In questi giorni sono infatti ospiti del Narnia Festival e con l’occasione visiteranno il lago di Piediluco, la Cascata delle Marmore e Narni sotterranea. L’auspicio del presidente Thilo Brueckner è quello di poter ricambiare l’invito ospitando i club del territorio ternano nella sua città.