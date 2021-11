Terni, aggredisce il compagno e spintona i carabinieri: denunciata 35enne

I carabinieri del Nor di Terni hanno denunciato a piede libero una 35enne venezuelana, già nota alle forze dell’ordine, per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Nella serata di domenica scorsa la donna, domiciliata a Terni, aveva percosso il compagno 55enne durante una violenta lite scoppiata all’interno dell’abitazione della coppia. I militari dell’Arma sono intervenuti per riportare la calma ma la 35enne li ha spintonati, cercando di colpirli con calci e pugni. Necessario, per la donna, anche l’intervento del 118 e della guardia medica per placare il suo stato di alterazione e accertarsi delle condizioni di salute.

