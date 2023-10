Terni: aiuto compiti e laboratorio didattico. Organizzano Age e Acli

Si intitola ‘Tutti a scuola’ ed è un laboratorio didattico gratuito promosso da Age Terni in collaborazione con Acli Terni e fondazione Carit. Si svolge il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 18 nell’ufficio di via De Filis 7/C, a Terni. «Nel laboratorio – spiega Giulia Valentini dell’associazione Genitori – vengono svolte attività di aiuto compiti e sostegno didattico in modo particolare per bambini con disturbi dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali, attività di insegnamento dell’italiano per bambini stranieri, grazie anche alla presenza delle mediatrici linguistiche e culturali e laboratori sulla gestione delle emozioni». Per informazioni è possibile chiamare il 338.8014801 oppure inviare una mail [email protected].

Condividi questo articolo su