Terni, Alessio Rossi in azzurro: convocato in nazionale

Una convocazione inaspettata. È quella riguardante il pattinatore ternano Alessio Rossi: il classe 2000 ha ricevuto la chiamata tricolore per il raduno pre europeo de L’Aquila, in Abruzzo: «Un riconoscimento importante – sottolinea in merito l’Euro Sport Club Terni – visto che è solo dal mese di marzo che ha ricominciato ad allenarsi ai ritmi pre Covid, nel centro federale di Roma, con l’obiettivo di rientrare nella top 10 dei seniores italiani». Per lui di recente c’è stato il 4° posto ai campionati italiani di Bellusco e la buona performance nella maratona: il ct Massimiliano Presti ha quindi deciso di coinvolgerlo.

