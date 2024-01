Terni, alla ‘Casa delle donne’ c’è lo storico Angelo D’Orsi: focus su Antonio Gramsci

Lo storico e filosofo Angelo D’Orsi, uno dei maggiori esperti di Antonio Gramsci. Sarà ospite domenica pomeriggio alla ‘Casa delle donne’ di via Aminale, a Terni: dalle 17.30 spazio al suo spettacolo ‘Un Gramsci mai visto’. Ci sarà la partecipazione – parte musicale – del coro Vocinsieme diretto da Mariangela Berazzi e

di Valentino Ceccobelli alla chitarra. L’ingresso costa 10 euro.

«Lo spettacolo – viene specificato – costituisce un unicum che riesce a coinvolgere lo spettatore mediante il ricorso a diversi registri e linguaggi. Gramsci stesso non soltanto amava il teatro, e fu critico teatrale, ma riteneva il teatro un mezzo formidabile di pedagogia di massa. Era attentissimo ai fenomeni e alle manifestazioni di folclore, inoltre amava la musica e teorizzò il concetto di nazionale-popolare. Si tratta dunque di un vero spettacolo gramsciano, oltre che di uno spettacolo su Gramsci, recitato in prima persona come se il narratore/attore – interpretato da Angelo d’Orsi – fosse lo stesso Antonio Gramsci». L’evento è organizzato da Progetto Mandela, la Casa delle Terni Donne, Il Pettirosso – Terni in collaborazione Federazione Lavoratori della Conoscenza-Cgil. Per info e prenotazione biglietti [email protected].