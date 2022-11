Il mercatino di Terni in centro fino a giugno. E forse anche oltre

di S.F.

La decisione più scontata e che con ogni probabilità accontenta tutti, anche gli operatori commerciali. D’altronde ormai si è in dirittura d’arrivo con la consiliatura e per il completamento del PalaTerni – la deadline nuova è stata fissata a giugno e di mezzo c’è anche la questione da risolvere con la fondazione Carit – mancano ancora mesi. Tutto ciò per dire che il mercatino settimanale di Terni continuerà a rimanere in centro quantomeno fino a giugno 2023. E anche oltre considerando l’assestamento politico con il nuovo esecutivo. Pronta la consueta ordinanza per allungare il periodo di permanenza nelle vie cittadine con particolare coinvolgimento di corso del Popolo e largo Frankl. Da ricordare che in linea teorica è previsto il ritorno al Foro Boario quando l’opera del palazzetto sarà tutta completa: una parte del parcheggio definitivo – mancano molti posti auto ancora, quelli legati alla struttura sportiva – è predisposta proprio per ospitare gli ambulanti. Certo è che il grado di soddisfazione attuale è elevato e vedremo se davvero si tornerà indietro.

