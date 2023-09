Terni, altro capannone industriale all’asta: tocca a via del Sersimone

di S.F.

A Maratta c’è chi punta su un nuovo capannone commerciale. Altrove invece – ce ne sono diversi nelle stesse condizioni – eccone un altro che finisce all’asta, seppur per una porzione: questa volta l’avviso pubblico riguarda circa 665 metri quadrati di superficie lorda commerciale in via del Sersimone ed il prezzo indicato è di 160.100 euro. Il tentativo di vendita senza incanto è fissato per il 30 novembre.

L’ASTA DI MAGGIOR RILEVANZA IN CORSO: EX ITALTEL

Cosa c’è in ballo

L’offerta minima è quantificata in poco più di 120 mila euro ed in ballo c’è la piena proprietà di una porzione di un capannone industriale ad uso laboratorio per arti e mestieri: tutto nasce da una procedura esecutiva immobiliare del 2022 con il dottor Francesco Angelini giudice dell’esecuzione. Nell’avviso firmato ad Orvieto il 31 luglio scorso si legge che l’area interessata è composta «dal locale principale (officina al piano terra) e dagli accessori diretti (due magazzini, sala ristoro, spogliatoio con wc e doccia, corridoio e ufficio al piano terra, nonché due uffici), con annessa area esterna di pertinenza esclusiva». Consistenza da 527 mq. Il capannone risulta essere stato edificato nel 1967 ed intorno ci sono altre attività. Con specifica: «L’immobile risulta allo stato occupato da terzi che non vantano titolo opponibile alla procedura». Magari si risolverà più avanti. Nel contempo asta lanciata.