Ex Italtel Terni, giù il prezzo di 1 milione: nuova asta a luglio per il maxi complesso

di S.F.

La situazione non si sblocca ed è difficile pensare che a breve si possano registrare novità. Fatto sta che, dopo i numerosi passaggi a vuoto nel 2022, è stato lanciato un nuovo tentativo per la vendita all’asta di uno dei complessi industriali in abbandono più vasti di Terni, quello legato all’ex Italtel Tecnomeccanica, Reltec Italia, Marconi Communications e Viasystems a Maratta. Il prezzo torna a scendere: l’offerta minima per l’area da 62.411 metri quadrati scende da 5 milioni 61 mila euro a quota 4 milioni e 48 mila.

Giù il prezzo

La nuova data per la vendita è fissata per il 13 luglio e rispetto al valore originario il prezzo è più che dimezzato considerando che nel 2020 si era partiti da 9,8 milioni di euro. La storia nasce dal concordato preventivo omologato del 2010 con Stefania Monaldi giudice delegato e tre liquidatori giudiziali impegnati, vale a dire Patrizio Caponeri, Pier Francesco Valdina e Alberto Terenziani: il mirino è su opificio, sei ettari di zona esterna ed il fabbricato accessori. Uno dei tanti capannoni in stato di degrado e che difficilmente vedrà nuova vita nel breve periodo. Un tema – in generale – che dovrà essere attenzionato dal futuro sindaco.