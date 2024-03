Terni, anfiteatro romano: parte il restauro, oltre cinque mesi di lavoro

di S.F.

Anfiteatro romano di Terni, si parte. C’è la notifica preliminare di cantiere per uno degli interventi più attesi nel centro cittadino: si inizia per il restauro ed il risanamento conservativo delle superfici e paramenti murari, aggiudicato a fine 2023 alla Ciorba srl di Viterbo per un prezzo unitario di poco superiore ai 757 mila euro ed un quadro economico generale da 1 milione grazie all’Art bonus (leggasi fondazione Carit). Lo scopo è «sviluppare un’ importante azione di conservazione della più significativa emergenza archeologica della città di età romana, al fine di renderla sicura e fruibile e tramandarla alle future generazioni». Durata? Si parla di 165 giorni e ultimazione per il 19 agosto 2024.

