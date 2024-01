Terni, Antonella chiude Latimar: «È ora di dedicarmi al mestiere di nonna»

di Francesca Torricelli

«L’età avanza, quest’anno compirò 70 anni, è giunto il momento di chiudere e dedicarmi al lavoro più bello del mondo, quello di nonna». Si commuove Antonella Salvatore raccontando ad umbriaOn i motivi per i quali il prossimo 30 aprile Latimar, negozio di articoli da regalo a due passi da piazza Buozzi, dopo 56 anni di attività abbasserà per l’ultima volta le serrande.

La storia dell’attività

«È stata mia madre Maria Pia Latini, da qui il nome del negozio, ad aprire nel 1968 un’attività che vendeva un po’ di tutto, come era abitudine in quegli anni, dalla profumeria alla bigiotteria, fino ai casalinghi. Io ero molto attratta da quel mondo e dopo scuola passavo interi pomeriggi in negozio tanto che, dopo il diploma, sono entrata nell’impresa familiare. Mia mamma ha portato avanti l’attività fino a dicembre del 1992 ed io l’anno successivo, a 39 anni, l’ho rilevata». Antonella ha sempre cercato «di stare al passo con i tempi, seguendo le mode e le tendenze del momento e in poco tempo ho svenduto tutta la merce presente in negozio e mi sono concentrata su un’unica fetta di mercato, puntando sul mondo dell’oggettistica da regalo. Negli anni sono riuscita a prendere delle griffe che fino a quel momento erano per me irraggiungibili, non senza sacrifici, intendiamoci. Ma sono sempre stata ripagata dalla soddisfazione dei clienti che hanno apprezzato la qualità degli articoli, la cura e le attenzioni nella vendita. C’è stato un gran lavoro dietro, perché ho sempre voluto sconoscere bene ogni articolo che vendevo, partecipavo a corsi di aggiornamento e ci tenevo a essere sempre informata e preparata per consigliare al meglio i miei clienti».

Il meritato riposo

Il tempo però passa, e la stanchezza inizia a farsi sentire, tanto che Antonella a dicembre del 2023 ha iniziato a programmare la chiusura dell’attività. «Ho deciso che il 30 aprile Latimar chiuderà e inizialmente avevo pensato ad una svendita totale ad inizio 2024. Poi, però, c’era il Natale di mezzo e mi sentivo quasi in colpa verso i miei affezionati clienti, quindi ho pensato di fare una prima svendita proprio in occasione del Natale e devo dire che l’affetto dimostrato è stato tanto. Il negozio ora è praticamente vuoto. È in arrivo della merce ordinata da tempo, farò nei prossimi giorni l’ultima svendita e mi avvierò verso aprile con serenità, ma anche con un po’ di malinconia. Finisce una parte importante della mia vita. Ma vicino ad Assisi io e mio marito, ormai in pensione anche lui, abbiamo nostro figlio, nostra nuora e la nostra nipotina. Abbiamo voglia di avvicinarci a loro e poterci dedicare così al ‘mestiere’ dei nonni».