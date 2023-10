Araba Fenice presenta la 27esima edizione: «Un pianoforte che arde di passione»

Condividi questo articolo su

















Saranno 13 appuntamenti, di cui 8 a Terni e 5 a Guardea. Dal 28 ottobre al 3 marzo 2024 torna la stagione concertistica dell’associazione dell’Araba Fenice che quest’anno compie 27 anni. Saliranno sul palco artisti di elevata caratura, tra questi ci saranno i pianisti Serena Valluzzi, Gianluca Luisi, Edoardo Bruni, Maurizio Mastrini, Luigi Giachino, Palmiro Simonini, Nazario La Piscopia e musicisti come il trombettista Antonio Carretta, il flautista Giuseppe Nova, il fisarmonicista Giannino Fassetta e la Soprano di origini coreane, Sang Eun Kim. Una stagione non solo ricca di musica e di pianisti di assoluto livello, ma anche una stagione che dona spazio ai giovani con i quattro sassofonisti del New time Sax Quartet che studiano al conservatorio Briccialdi, la pianista Sofia Proietti e il violinista Domenico Masiello. Una 27esima stagione, in cui il pianoforte è sempre protagonista. I programmi in questa stagione non sono mai stati così rari e diversi l’uno dall’altro: composizioni che abbracciano sia il grande repertorio classico come per esempio ‘Le Variazioni Goldberg’ pietra miliare del repertorio bachiano o il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Chopin, le celebri Sonate di Beethoven, Schumann, Liszt e un intero recital monografico dedicato a Chopin; ed insieme a questi, saranno previsti programmi che guardano lontano, attraverso il jazz di Girotto e Trovajoli, il Tango di Piazzolla, le celebri arie di Rossini e Mascagni, e per la prima volta, anche alla musica cosidetta ‘Crossover’ con il pianista e compositore Maurizio Mastrini. E la conclusione della stagione sarà con un omaggio ai grandi capolavori di Ennio Morricone.

IL PROGRAMMA COMPLETO (.pdf)

Il taglio del nastro sarà con un doppio appuntamento il sabato 28 ottobre nella sala consiliare di Guardea e la domenica 29 ottobre all’auditorium Gazzoli di Terni, entrambi alle 17.30. Ad inaugurare la stagione sarà Serena Valluzzi che proporrà il Notturno Op.55 n.2 di Chopin, la Sonata n.11 Op.22 Beethoven, Kreisleriana di Schumann, Preludi opera 23 numero 5 ‘Alla marcia’ di Rachmaninov in occasione dei 150 anni dalla nascita del celebre compositore russo. La giovane pianista Serena Valluzzi ha origini pugliesi. Diplomatasi con il massimo dei voti e menzione presso il conservatorio Piccinni di Bari, dove ha conseguito anche il secondo livello ad indirizzo solistico sotto la guida del Maestro Maurizio Matarrese. Si è perfezionata presso l’Accademia di musica di Pinerolo con il Maestro Enrico Pace, ottenendo in pochi anni importanti successi nel panorama internazionale, i più importanti: 1° premio ‘Speranza, 1° premio ‘Alkan’, 4° premio ‘Busoni’, ma soprattutto il 3° premio al Concorso pianistico internazionale ‘Casagrande’ di Terni edizione 2022 e premio speciale Dario De Rosa per la migliore esecuzione della Sonata di L.van Beethoven. Questo doppio appuntamento sarà in collaborazione con la Fondazione ‘Casagrande’.

L’Araba Fenice sempre vicina alle scuole ad indirizzo musicale, ripropone una nuova edizione del Concorso di scrittura e disegno a tema musicale. Tredicesima edizione dal titolo ‘Scrivi di note. Disegna la tua musica’. Due bandi per gli istituti comprensivi ‘Oberdan’ e ‘Marconi’ di Terni, per la scuola ‘Matteotti’ di Terni, per l’istituto comprensivo ‘Vera’ di Amelia e l’istituto comprensivo ‘Attigliano-Guardea’. Araba Fenice mette in palio 1.000 euro di premi per il solo acquisto di libri scolastici per i migliori elaborati scritti o disegnati, dagli alunni che seguiranno mediamente tre concerti a scelta nella 27esima edizione ed a seguito dell’ascolto in sala, dovranno scrivere o disegnare tutte le loro emozioni e sensazioni suscitate dai concerti seguiti.