Campo Collestatte nel degrado: scatta ricerca gestore per 100 euro

«L’area in oggetto viene utilizzata sporadicamente dai residenti della zona ed attualmente si trova in stato di degrado. Necessita di un adeguato ripristino». Evidente. Così palazzo Spada descrive la zona di circa 15 mila metri quadrati in località Collestatte Piano: è qui che è stato realizzato di recente un campo con destinazione sportiva – polifunzionale, ma si parla di calcetto – e ora l’amministrazione di Terni – c’è stato anche l’input delle associazioni a muoversi in tal senso, anche per altri luoghi della frazione – parte con la ricerca di un gestore. In arrivo un avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse.

I criteri ed i problemi



Sarà chiesto un versamento annuo di 100 euro con manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del futuro gestore: «L’attività sportiva si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. La stessa dovrà pertanto manlevare esplicitamente l’amministrazione da ogni conseguente responsabilità civile e/o penale», viene specificato. Dovrà essere garantito l’uso pubblico – anche per aggregazione sociale – dell’area. Il via libera ci sarà solo in seguito alla sottoscrizione di un accordo di durata quinquennale. Tutto in mano alla dirigente della direzione economia e lavoro, Emanuela Barbon. Lo scorso 18 maggio era stato Jonathan Monti, presidente dell’associazione sportiva Collestatte Cascata, a lanciare l’allarme: «Non abbiamo impianti sportivi pienamente funzionali. A Collestatte Piano c’è stata l’inaugurazione nel 2019 ma non ci sono né spogliatoi né servizi annessi». Ora si cerca di trovare una soluzione.