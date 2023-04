Terni, area sportiva via Don Giovanni Bosco: via libera al progetto per il completamento

di S.F.

Un’opera ferma da anni in un punto centrale della città. Ben visibile tra l’altro e con convenzione originaria risalente al 2008: si parla dell’area sportiva all’interno del complesso religioso della chiesa di San Francesco, tra via Don Bosco e largo Micheli a Terni. Ora si registra una novità che, salvo sorprese, prevede a stretto la ripresa per ultimare i lavori.

Pallavolo e basket

Si tratta del maxi intervento che, oltre un decennio fa, prevedeva la realizzazione di due piani di parcheggi interrati – completati e attivi – e lo sviluppo di un impianto sportivo con tensostruttura. La ditta originaria, causa fallimento, non ha perfezionato l’operazione e nel corso del tempo è entrata in azione la casa salesiana ‘San Giovanni Bosco’. Che succede dunque? Sul tavolo della giunta è stato portato il progetto di completamento e adeguamento delle attrezzature, con relativa approvazione. Si parla di un esborso privato di circa 350 mila euro – c’è anche un cofinanziamento della fondazione Carit – per mettere mano sugli spogliatoi, le pareti laterali della tensostruttura (già posizionata da tempo), pavimentazione, illuminazione e tutto ciò che occorre per renderlo fruibile.

Da palazzo Spada informano che l’area in questione è concessa in diritto di superficie e, in teoria, tra diversi decenni diventerà di proprietà del Comune. Il progetto è stato anche posto all’attenzione della soprintendenza per il via libera, quindi il passaggio in seno all’esecutivo. Da quanto si apprende in orario mattutino la palestra potrà essere utilizzato anche dalle scuole attraverso una specifica convenzione, per il resto sarà a disposizione dell’oratorio.