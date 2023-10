Terni, arrestato a Porta Sant’Angelo con la coca nella sigaretta elettronica: patteggia due anni e torna libero

Lo scorso giugno era stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Terni perché sorpreso a spacciare cocaina nella zona di Porta Sant’Angelo, dove centinaia di giovani sono soliti radunarsi e trascorrere il proprio tempo, soprattutto durante la bella stagione. L’uomo – il 25enne D.R. di nazionalità albanese – era stato trovato con 16 dosi di cocaina nascoste in una sigaretta elettronica ed altre 72 nella sua abitazione di via degli Arroni. Per questo era stato arrestato dai militari e, a distanza di quattro mesi, ha patteggiato di fronte al tribunale di Terni – giudice Francesco Maria Vincenzoni – una pena di due anni di reclusione, con derubricazione della contestazione a ‘spaccio di lieve entità’ e revoca degli arresti domiciliari. Il 25enne è difeso dagli avvocati Francesco Mattiangeli e Leonardo Proietti.

