Terni, Ast: c’è la messa in servizio del sistema Amepa

di S.F.

Un sistema di controllo elettronico della colata, volendo sintetizzare in termini banali e sintetici. È la novità che sta per arrivare in Ast, quantomeno a giudicare da una notifica preliminare di cantiere depositata al Sinpol giovedì 27 luglio: c’è la manutenzione straordinaria per la messa in servizio del cosiddetto ‘sistema Amepa’ in riferimento al forno Cc03. Si parla di una durata presunta di trenta giorni per l’operazione e completamento previsto per il 27 agosto. Non l’unica attività in corso in questi giorni nello stabilimento di viale Brin: focus anche sul revamping del sistema protezione e controllo linea 220 kv

