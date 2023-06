Terni, Ast: nuovo punto di emissione in area Pix1. Mirino sulle macchine rettificatrici

di S.F.

C’è un nuovo aggiornamento dell’Autorizzazione integrata ambientale in casa Acciai Speciali Terni. Il via libera della Regione è stato pubblicato sul Bur di questa settimana e riguarda l’attivazione di un nuovo punto di emissione per l’area Pix1. Mirino sulle macchine utensili rettificatrici.

TUTTO SU AST

L’aggiornamento, la portata e gli inquinanti



Ast ha comunicato alla Regione i dati lo scorso 23 maggio e ora c’è l’approvazione di palazzo Donini con firma del dirigente Andrea Monsignori. Si tratta di un nuovo punto di emissione per il convogliamento in atmosfera legato all’esercizio delle macchine utensili rettificatrici (Capco1 e Capco2) posizionate nel reparto Pix1. Nella tabella tecnica in allegato c’è il riepilogo: la portata è quantificata in 5.000 nm3/h (normal-metrocubo) ed in questo caso gli inquinanti citati sono polveri e idrocarburi policiclici aromatici con frequenza di emissione pari a 330 giorni l’anno. L’altezza dal suolo è di 22 metri.