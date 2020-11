Terni, auto contro bici alla rotatoria: 74enne in ospedale

Incidente stradale giovedì mattina all’altezza della rotatoria ‘Fabrizio De Andrè’ nella zona di Campitello, a Terni. L’impatto è stato fra un’utilitaria condotta da una donna, proveniente da via delle Terre Arnolfe, ed un 74enne – G.M. le sue iniziali – in sella ad una bicicletta e che, proveniente da via del Rivo, procedeva in direzione Gabelletta. L’anziano, finito a terra, è stato soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale in ‘codice giallo’. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale della sezione territoriale di borgo Rivo e dell’ufficio incidenti.

Condividi questo articolo su