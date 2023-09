Terni: auto e moto d’epoca in piazza per la giornata nazionale

Anche quest’anno in occasione della Giornata nazionale del veicolo d’epoca indetta dall’ASI nelle piazze delle città italiane, la Borzacchini Historic Terni ed il Cuae (Club umbro auto e moto d’epoca), entrambi federati all’ASI, celebrano l’evento organizzando per domenica 24 settembre una mostra statica delle più rappresentative auto e moto d’epoca in piazza Tacito a Terni. «Sarà anche l’occasione – spiegano gli organizzatori – per festeggiare i 100 anni del simbolo quadrifoglio Alfa Romeo, i 60 anni del marchio Auto Delta Alfa Romeo ed il 60° anno dalla nascita della Lancia Fulvia, celebrato con una rassegna fotografica dei ternani che si sono cimentati al volante della straordinaria vettura che donò tante soddisfazioni al motorismo nazionale, consentendo alla Lancia di aggiudicarsi il campionato mondiale marche del 1972 con la storica coppia Munari/Mannucci».

