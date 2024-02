Terni: auto in fiamme a Ponte le Cave. Traffico in tilt

LE FOTO

Autovettura in fiamme nel pomeriggio di giovedì in viale Eroi dell’Aria, a Terni, nei pressi della rotatoria di piazzale Marinai d’Italia in direzione centro. Il veicolo – una vecchia Peugeot 206 station wagon – ha iniziato ad emettere fumo mentre era in marcia ed il conducente ha accostato: le fiamme hanno avvolto l’auto nel giro di poco e per domarle è servito l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Stradale e successivamente i colleghi della polizia Locale di Terni. Il traffico ha pesantemente risentito dell’accaduto. Nessuno ha riportato conseguenze nell’accaduto.