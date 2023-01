Terni, Baustelle di scena a Carsulae

Sabato 5 agosto all’Arco di San Damiano in occasione della nuova edizione di Suoni Controvento. Questa la data prevista per il concerto dei Baustelle all’area archeologica di Carsulae, a Terni, in occasione dell’Elvis tour del gruppo indie rock toscano. Le altre tappe sono in programma a Padova, Pistoia, Roma, Collegno, Cesena, Locorotondo e Catania nel periodo che va dal 4 luglio al 19 agosto. «Le prevendite dei biglietti saranno disponibili online dalle ore 14 di venerdì 20 gennaio e poi in tutti i punti autorizzati dalle 14 di mercoledì 25».

Condividi questo articolo su