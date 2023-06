Terni, botte a due passi dalla stazione: arriva la polizia. Residenti preoccupati

Attimi di paura domenica sera, intorno alle ore 22.30, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Terni. Il motivo: una violenta rissa è scoppiata tra via Marco Claudio e via Domenico Mascio. Un gruppo di stranieri composto da almeno sei persone, tra cui una donna, si è fronteggiato con estrema violenza – riferiscono i testimoni – a colpi di calci e pugni, con i coinvolti finiti aanche sopra i cofani delle auto. Sul posto, allertata dai residenti, è intervenuta la polizia di Stato ma alcuni dei partecipanti alla rissa, una volta sentite le sirene, sarebbero riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce. L’episodio è avvenuto nei pressi di un locale etnico che già in passato era finito sotto l’attenzione delle forze dell’ordine.

Cittadini esasperati

Tra i residenti della zona, richiamati dalle urla e che hanno assistito alla rissa dalle finestre delle loro case, c’è anche l’ex senatrice e attuale vice segretaria regionale della Lega, Valeria Alessandrini. «I cittadini sono stanchi di dover assistere a questi spettacoli indegni» commenta, ringranziando il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. «In passato tanto è stato fatto attraverso l’installazione della videosorveglianza – prosegue -, ora mi auguro che anche la nuova giunta comunale prenda i provvedimenti necessari».