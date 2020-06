Terni, botte nel vicolo: uomo in ospedale

Una lite fra tre persone trasformatasi in rissa, tanto che alcuni residenti, di fronte alle urla dei protagonisti del fatto, hanno chiamato la polizia. E quando la Volante è giunta sul posto, si è trovata di fronte un uomo con una profonda ferita alla testa: soccorso dagli operatori del 118 ternano, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Indagini

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì in un vicolo posto fra via Mauri, zona Sant’Agnese, e le case popolari di via Eugenio Chiesa, a Terni. Le condizioni del ferito, un uomo di origini tunisine, non sarebbero comunque gravi. Indagini sono in corso da parte degli agenti della seconda sezione della squadra Mobile di Terni, per ricostruire l’accaduto, sentire i testimoni del fatto di sangue e capire come sia effettivamente andata, per individuare le eventuali responsabilità.

Zona ‘calda’

Secondo una prima ricostruzione le persone coinvolte nella lite finita nel sangue sono tre e nel darsele, non avrebbero utilizzato armi né oggetti contundenti. Ignote le ragioni alla base dell’accaduto. La zona non è comunque nuova a fatti del genere, visto che fra via Rosselli, via Chiesa e Sant’Agnese gli interventi delle forze dell’ordine per fatti più e meno gravi, sono all’ordine del giorno o quasi.